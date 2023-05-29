Как сделать растворимый кофе вкуснее: секрет в лепестках жасмина

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Обычный растворимый кофе может превратиться в невероятно вкусный напиток, если знать правильный способ его приготовления. Говорят, что этот уникальный метод известен только единицам, но портал belnovosti решил раскрыть его для всех, чтобы вы могли наслаждаться этим замечательным вкусом!

Фото: corp.wtcmoscow.ru

"Прежде всего, необходимо правильно подготовить чашку для кофе. Для этого рекомендуется ополоснуть её кипятком и тщательно высушить. Затем поместите в чашку 1-2 чайные ложки растворимого кофе по своему вкусу. Параллельно с этим в другой чашке заварите жасминовый чай или добавьте ароматные цветочные лепестки. Когда чай будет настаиваться, добавьте его в чашку с кофе вместо обычной воды", — раскрывает свой секрет источник.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

8 полезных свойств кофе, о которых вы не знали😉