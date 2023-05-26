Врач РФ Тарадаева рассказала, как правильно хранить суши, чтобы избежать отравления

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Татьяна Тарадеева рассказала о допустимом сроке хранения суши и роллов. Специалист подчеркнула, что отравления рыбой является самым опасным из-за бактерий, которые размножаются при нарушении её транспортировки или хранении.

Фото: pixabay. com

Тарадаева рассказала, что свежую рыбу можно хранить в холодильнике не более одного или двух дней. А блюда из рыбы необходимо употребить в течении суток. В противном случае появляется высокий риск заработать отравление.

"Максимальное хранение блюд японской кухни в условиях холодильника составляет 18-24 часа с момента приготовления. Плюс ко всему, часто рыба может быть первоначально поражена паразитами, такими как описторхоз, дифиллоботриоз", — пояснила врач.

Тарадаева подчеркнула, что первыми признаками пищевого отравления является тошнота и боли в животе. При обнаружении таких симптомов, гражданам необходимо обратиться в медицинское учреждение. Об этом сообщает Газета.Ru.

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