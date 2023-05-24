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MedikForum: терапевт Ильинская назвала четыре признака злоупотребления солью

1:27
Здоровье

Человеку нельзя употреблять больше пяти граммов (чайная ложка. — Прим. ред.) соли в день, поскольку это может нанести серьёзный вред здоровью. Соль нарушает естественный баланс натрия в организме, повышает кровяное давление и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщила врач-терапевт Тамара Ильинская.

MedikForum: терапевт Ильинская назвала четыре признака злоупотребления солью
Фото: pixabay. com

Первый признак злоупотребления солью — частое мочеиспускание. В результате приёма солёной пищи человек регулярно пьёт воду. Организм реагирует соответствующим образом и выводит лишнюю соль с жидкостью.

Также после приёма соленой еды могут возникнуть сильные головные боли.

"В организме повышается уровень натрия, который стимулирует рост кровяного давления на стенки сосудов. Когда увеличивается без того повышенное давление, это может вызывать головные боли, головокружение", — объяснила Ильинская в беседе с изданием "МедикФорум".

При злоупотреблении солью начинают опухать ноги и руки. Пальцы, лодыжки и ступни отекают из-за высокого содержания натрия в организме.

Четвертый признак — повышенное артериальное давление. Помутнение зрения, боли в груди, учащённое сердцебиение, одышка и внезапное кровотечение из носа могут быть последствиями злоупотребления солью, заключила специалист.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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