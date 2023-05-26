Врач перечислила продукты, которые следует исключить из рациона беременных

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гинеколог Лусине Даниелян подчеркнула важность правильного питания во время беременности и необходимости употребления оптимального количества калорий, белка, витаминов и минералов.

Фото: pixabay. com

Эксперты рекомендуют исключить из рациона беременных некоторые продукты, такие как:

непастеризованное молоко,

мягкие сыры,

паштеты,

а также недостаточно термически обработанное мясо и яйца.

Эти продукты могут быть потенциальным источником сальмонеллёза и листериоза, сообщает Лента.ру.

Употребление рыбы с высоким содержанием ртути, такой как тунец, макрель и рыба-меч, может негативно сказаться на развитии плода. Также следует избегать чрезмерного потребления витамина А, который содержится в говяжьей и куриной печени.

Следует уделить особое внимание употреблению зелёных и оранжевых овощей, нежирного мяса, рыбы, бобовых, орехов, фруктов и продуктов из цельных зёрен.

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НЕ ЕШЬ ЭТО ЕСЛИ БЕРЕМЕННА | 8 продуктов которые нельзя есть беременным