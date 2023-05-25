Гастроэнтеролог Губанова назвала гражданам РФ шесть болезней, которые легко перепутать с гастритом

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ведущей причиной возникновения гастрита считается неправильное питание. Но у этой болезни много симптомов, поэтому, если не делать ФГДС, её можно спутать с другими заболеваниями. Какими, рассказала врач-гастроэнтеролог Ирина Губанова, пишет "Доктор Питер".

Фото: the-challenger.ru

По словам специалиста, проявления, похожие на гастрит, могут давать язвенная болезнь желудка, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, острый холецистит, инфаркт миокарда и панкреатит.

Доктор напомнила, что эффективность лечения зависит в первую очередь от верного диагноза. Поэтому, если лечить "гастрит", за которым на самом деле скрывается совсем другая болезнь, в лучшем случае не будет никакого толка. А в худшем — можно получить ещё большие проблемы со здоровьем.

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