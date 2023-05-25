Диетолог Строков назвал способ похудения без жёстких диет

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-нутрициолог Игорь Строков рассказал, какой способ "100% гарантирует потерю веса". Он не связан с ограничением калорий или посещением тренажёрного зала, пишет "МедикФорум".

Фото: pxhere. com

Эксперт отметил, что для похудения важно придерживаться здоровой диеты с большим количеством питательных веществ. Важно не ограничивать себя в калориях.

"Хотите узнать один совет, который может на 100 процентов гарантировать похудение? Это не подсчёт калорий и не три часа кардио каждый день, не кето или палео, не приём лекарств или добавок для похудения", — сообщает Строков.

Худеющим нужно сделать главное действие — полностью отказаться от всех обработанных пищевых продуктов, вместо этого отдавая предпочтение сырым ингредиентам.

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