Далеко не каждый человек может похудеть к лету. Это объясняется сжатыми сроками и неверной мотивацией. Врач-нутрициолог Виктория Полежаева рассказала, как правильно сбрасывать лишний вес.
По мнению эксперта, одной из основных причин неудачи выступает резкое похудение. Часто организм воспринимает такую потерю как тревожный сигнал, запуская процессы запасания жира. В итоге человек снова набирает вес. Кроме того, похудение плохо отражается на психике и может привести к срывам на сладкое и мучное, передаёт NGS.RU.
Полежаева посоветовала начинать день со стакана тёплой воды. Она запускает желчеотток. На завтрак врач рекомендует употреблять белково-жировые продукты с небольшим количеством сложных углеводов. Важно заниматься спортом и соблюдать промежутки между приёмами пищи.
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