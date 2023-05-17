NGS.RU: врач-нутрициолог Полежаева сообщила гражданам РФ, почему не получается похудеть к лету

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Далеко не каждый человек может похудеть к лету. Это объясняется сжатыми сроками и неверной мотивацией. Врач-нутрициолог Виктория Полежаева рассказала, как правильно сбрасывать лишний вес.

Фото: litora.jp

По мнению эксперта, одной из основных причин неудачи выступает резкое похудение. Часто организм воспринимает такую потерю как тревожный сигнал, запуская процессы запасания жира. В итоге человек снова набирает вес. Кроме того, похудение плохо отражается на психике и может привести к срывам на сладкое и мучное, передаёт NGS.RU.

Полежаева посоветовала начинать день со стакана тёплой воды. Она запускает желчеотток. На завтрак врач рекомендует употреблять белково-жировые продукты с небольшим количеством сложных углеводов. Важно заниматься спортом и соблюдать промежутки между приёмами пищи.

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