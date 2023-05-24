Кардиолог Кореневич сообщила гражданам РФ, как оценить оставшуюся продолжительность жизни

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Часто люди с проблемами с сердечно-сосудистой проблемой задают вопрос о том, сколько им осталось жить. Об этом сообщила кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

Фото: https://pixabay.com/ru/illustrations/рука-человек-bitcoin-хранить-2308932/

Она отметила, что ни один врач не знает ответа, поскольку болезни сердца и сосудов случаются из-за неправильного образа жизни.

Кардиолог подчеркнула важность правильного подхода к проблеме. Риски умереть от сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить до уровня совершенно здоровых людей. Для этого важно сделать три шага.

Первый — обращение за медицинской помощью. Второй — устранение страхов, связанных с болезнью. Третий — повышение стрессоустойчивости.

"Стресс — главная причина болезней сердца. Повышая стрессоустойчивость, вы продлеваете свою жизнь", — пишет Кореневич на платформе "Дзен".

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Профилактика, диагностика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний