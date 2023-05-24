Часто люди с проблемами с сердечно-сосудистой проблемой задают вопрос о том, сколько им осталось жить. Об этом сообщила кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.
Она отметила, что ни один врач не знает ответа, поскольку болезни сердца и сосудов случаются из-за неправильного образа жизни.
Кардиолог подчеркнула важность правильного подхода к проблеме. Риски умереть от сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить до уровня совершенно здоровых людей. Для этого важно сделать три шага.
Первый — обращение за медицинской помощью. Второй — устранение страхов, связанных с болезнью. Третий — повышение стрессоустойчивости.
"Стресс — главная причина болезней сердца. Повышая стрессоустойчивость, вы продлеваете свою жизнь", — пишет Кореневич на платформе "Дзен".
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