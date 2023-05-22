Диетолог Мансурова назвала заболевания граждан РФ, при которых не рекомендуется есть помидоры

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова назвала болезни при которых не рекомендуется употребление в пищу помидоров. Специалист отметила ряд полезных свойств овоща, однако некоторые из них могут негативно сказаться на здоровье человека.

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По словам Мансуровой, в помидорах содержится большое количество нутриентов. Также в нём много витаминов — А, группа В, С, Е, К, микроэлементов — бета-каротин, ликопин, глутатион, калий, кальций, магний. Весь этот полезный комплекс безусловно способствует улучшению работы пищеварения и благоприятно влияет на организм, отмечает диетолог.

Нутрициолог сообщила, что гражданам, которые страдают болезнями сосудов не рекомендуется употребление в пищу помидоров. Врач рассказала, что в томате есть солонин и щавелевая кислота, которые имеют воздействие на состояние костей и суставов. Мансурова предупредила, что чрезмерное употребление овоща может усугубить состояние здоровья граждан. Об этом сообщает aif.ru.

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