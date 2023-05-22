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Диетолог Мансурова назвала заболевания граждан РФ, при которых не рекомендуется есть помидоры

1:09
Здоровье

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова назвала болезни при которых не рекомендуется употребление в пищу помидоров. Специалист отметила ряд полезных свойств овоща, однако некоторые из них могут негативно сказаться на здоровье человека.

Диетолог Мансурова назвала заболевания граждан РФ, при которых не рекомендуется есть помидоры
Фото: архив

По словам Мансуровой, в помидорах содержится большое количество нутриентов. Также в нём много витаминов — А, группа В, С, Е, К, микроэлементов — бета-каротин, ликопин, глутатион, калий, кальций, магний. Весь этот полезный комплекс безусловно способствует улучшению работы пищеварения и благоприятно влияет на организм, отмечает диетолог.

Нутрициолог сообщила, что гражданам, которые страдают болезнями сосудов не рекомендуется употребление в пищу помидоров. Врач рассказала, что в томате есть солонин и щавелевая кислота, которые имеют воздействие на состояние костей и суставов. Мансурова предупредила, что чрезмерное употребление овоща может усугубить состояние здоровья граждан. Об этом сообщает aif.ru.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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