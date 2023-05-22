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Диетолог Русакова назвала гражданам из РФ неожиданные и опасные последствия употребления фастфуда

1:21
Здоровье

Фастфуд — это несомненно вредная для здоровья пища, которую следует употреблять только в небольших количествах. В противном случае такая еда может вызвать обострение хронических заболеваний и даже привести к появлению опасных новых болезней. Об этом рассказала врач-диетолог Дарья Русакова в интервью с "Вечерней Москвой". 

Диетолог Русакова назвала гражданам из РФ неожиданные и опасные последствия употребления фастфуда
Фото: REX/ Shutterstock

Доктор отметила, что существует несколько заболеваний, которые связаны с употреблением фастфуда: неалкогольная жировая болезнь печени, сахарный диабет, гастрит, ожирение, а также онкологические заболевания желудочно-кишечного тракта.

Эксперт добавила, что, фастфуд может обострить уже существующие болезни, такие как гастрит, язва, колит, панкреатит и холецистит.

Фастфуд имеет особенность вызывать привыкание. В результате человек испытывает желание потреблять его всё больше и, тем самым, наносит значительный вред своему здоровью, пояснила врач.

У некоторых людей, при регулярном употреблении фастфуда, может возникнуть зависимость от сахара и добавок, усилителей вкуса. Безопасное количество фастфуда для здоровья составляет не более 200-300 килокалорий в неделю, но лучше совсем отказаться от него, заключила специалист.

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ВРЕД ФАСТФУДА. Вред еды быстрого приготовления!
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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