Диетолог Русакова назвала гражданам из РФ неожиданные и опасные последствия употребления фастфуда

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фастфуд — это несомненно вредная для здоровья пища, которую следует употреблять только в небольших количествах. В противном случае такая еда может вызвать обострение хронических заболеваний и даже привести к появлению опасных новых болезней. Об этом рассказала врач-диетолог Дарья Русакова в интервью с "Вечерней Москвой".

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Доктор отметила, что существует несколько заболеваний, которые связаны с употреблением фастфуда: неалкогольная жировая болезнь печени, сахарный диабет, гастрит, ожирение, а также онкологические заболевания желудочно-кишечного тракта.

Эксперт добавила, что, фастфуд может обострить уже существующие болезни, такие как гастрит, язва, колит, панкреатит и холецистит.

Фастфуд имеет особенность вызывать привыкание. В результате человек испытывает желание потреблять его всё больше и, тем самым, наносит значительный вред своему здоровью, пояснила врач.

У некоторых людей, при регулярном употреблении фастфуда, может возникнуть зависимость от сахара и добавок, усилителей вкуса. Безопасное количество фастфуда для здоровья составляет не более 200-300 килокалорий в неделю, но лучше совсем отказаться от него, заключила специалист.

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ВРЕД ФАСТФУДА. Вред еды быстрого приготовления!