Около 250 тысяч россиян каждый год умирают из-за внезапной остановки сердца. Данная проблема чаще всего касается людей в возрасте до 50 лет, особенно мужчин. Основными причинами являются инфаркт миокарда, аритмия, слип-апноэ и разрыв аневризмы аорты. Об этом рассказал кардиолог Андрей Кондрашов в беседе с "Вечерней Москвой".
По словам доктора, аритмия является одной из наиболее распространённых причин внезапной остановки сердца. Она может быть вызвана нарушениями функции миокарда и высоким или низким уровнем калия в организме. Инфаркт миокарда имеет схожие проявления с аритмией.
Слип-апноэ, которое часто встречается у людей старше 60 лет, представляет собой прекращение дыхания во время сна и связано с громким и прерывистым храпом, добавил врач.
Люди, у которых есть предрасположенность к описанным синдромам, входят в группу риска. Однако проведение диагностических процедур, таких как ЭКГ, ультразвуковое исследование сердца и холтеровское мониторирование, а также корректировка выявленных проблем, может помочь предотвратить развитие серьёзных сердечных нарушений и снизить риск внезапной остановки сердца, заключил собеседник издания.
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