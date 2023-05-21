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Кардиолог Кондрашов рассказал гражданам РФ, как не стать жертвой синдрома внезапной смерти

1:23
Здоровье

Около 250 тысяч россиян каждый год умирают из-за внезапной остановки сердца. Данная проблема чаще всего касается людей в возрасте до 50 лет, особенно мужчин. Основными причинами являются инфаркт миокарда, аритмия, слип-апноэ и разрыв аневризмы аорты. Об этом рассказал кардиолог Андрей Кондрашов в беседе с "Вечерней Москвой".

Кардиолог Кондрашов рассказал гражданам РФ, как не стать жертвой синдрома внезапной смерти
Фото: Минздрав РФ

По словам доктора, аритмия является одной из наиболее распространённых причин внезапной остановки сердца. Она может быть вызвана нарушениями функции миокарда и высоким или низким уровнем калия в организме. Инфаркт миокарда имеет схожие проявления с аритмией.

Слип-апноэ, которое часто встречается у людей старше 60 лет, представляет собой прекращение дыхания во время сна и связано с громким и прерывистым храпом, добавил врач.

Люди, у которых есть предрасположенность к описанным синдромам, входят в группу риска. Однако проведение диагностических процедур, таких как ЭКГ, ультразвуковое исследование сердца и холтеровское мониторирование, а также корректировка выявленных проблем, может помочь предотвратить развитие серьёзных сердечных нарушений и снизить риск внезапной остановки сердца, заключил собеседник издания.

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ВРАЧ-КАРДИОЛОГ АНТОН КОЛЕДИНСКИЙ
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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