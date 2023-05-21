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DP.RU: 250 тысяч граждан РФ стали жертвами синдрома внезапной смерти

1:21
Здоровье

Каждый год в России умирает около 250 тысяч человек в результате так называемого синдрома внезапной смерти (СВС). Мужчины сталкиваются с неожиданной остановкой сердца в два раза чаще, чем женщины. Врачи отметили, что люди могут умереть совершенно внезапно: на работе, во время пути домой или даже во сне.

DP.RU: 250 тысяч граждан РФ стали жертвами синдрома внезапной смерти
Фото: Минздрав России

Кардиолог Полина Шелуха объяснила, что СВС возникает во время физических нагрузок из-за нарушений ритма сердца. Однако заболевания, которые приводят к смерти, чаще всего клинически никак себя не проявляют. Специалист подчеркнула: у половины людей при вскрытии не обнаруживают каких-либо аномалий, все органы выглядят здоровыми.

Предугадать вероятность внезапной смерти практически невозможно, но врачи выделяют определённые симптомы, в случае появления которых следует срочно обратиться к специалисту.

"Одним из таких тревожных симптомов являются обмороки, особенно когда они развиваются во время или после физической нагрузки, при эмоциональном стрессе или испуге. Кроме того, нужно обращать внимание на эпизоды внезапной немотивированной слабости или резкой боли в грудной клетке", — подчеркнула кардиолог Мария Шабаева в беседе с DP.RU

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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