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Interia: восемь "золотых" правил улучшают работу сердца

3:46
Здоровье

Сердечно-сосудистые заболевания нередко приводят к летальному исходу. Более того, они всё чаще диагностируются у молодых людей. Эксперты утверждают, что никогда не поздно изменить образ жизни. Американская кардиологическая ассоциация составила правила "золотой восьмёрки", которые сохранят здоровье сердца, сообщает Interia.

Interia: восемь "золотых" правил улучшают работу сердца
Фото: Минздрав РФ

Правильное питание

Кардиологи отметили, что продукты с большим содержанием соли, сахара и трансжиров негативно влияют на здоровье сердца. Однако свежие овощи, фрукты, морепродукты, растительные белки и орехи стоит употреблять как можно чаще. Кроме того, необходимо внимательно изучать состав и отдавать предпочтение продуктам с меньшим содержанием натрия, насыщенных жиров и добавленных сахаров.

Физическая активность

Регулярные занятия спортом снижают артериальное давление, избавляют от лишних килограммов и снижают риск развития сахарного диабета. Кардиологи убеждены, что физически активные люди меньше подвержены риску сердечного приступа, чем те, кто ведёт пассивный образ жизни.

Отсутствие пагубных привычек

Курение повреждает сердце и кровеносные сосуды и является одной из главных причин инсульта. Через 20 минут после отказа от вредной привычки снижается артериальное давление, через год — риски ишемической болезни сердца уменьшаются в два раза, через 5 лет — риск инсульта снижается до уровня некурящих людей.

Здоровый сон

Полноценный отдых оказывает колоссальное влияние на здоровье человека в целом. Взрослым следует спать восемь часов в сутки. В случае короткого или слишком продолжительного сна повышаются давление и уровень холестерина.

"У тех, кто спал от девяти до 11 часов в сутки, было на 38 процентов больше шансов заболеть ишемической болезнью сердца, чем у тех, кто спал восемь часов", — отметили кардиологи.

Поддержание здорового веса

Ожирение является важным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Учёные доказали, что избыточный вес увеличивает вероятность развития сердечных заболеваний у женщин более чем в два раза, а ожирение — в шесть раз.

Контроль уровня холестерина

Высокие показатели холестерина увеличивают вероятность развития атеросклероза, сердечного приступа или инсульта. Специалисты рекомендуют регулярно сдавать анализы и следить за уровнем ЛПНП.

"Проблемы с высоким уровнем холестерина чаще возникают у людей с низким уровнем активности и избыточным весом или ожирением", — указали кардиологи.

Контроль уровня сахара в крови

Сахар оказывает серьёзное влияние на сердечно-сосудистую систему. Диабет и высокое кровяное давление являются факторами риска развития заболеваний сердца.

"Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием сахара также может вызвать и усилить воспаление. Хроническое воспаление может вызвать нагрузку на сердце и кровеносные сосуды, что приведет к развитию заболеваний", — объяснили врачи.

Контроль кровяного давления

Повышенное кровяное давление значительно увеличивает вероятность сердечного приступа, инсульта, сердечной недостаточности или проблем с почками.

"Поддержание артериального давления в приемлемом диапазоне может сохранить ваше здоровье дольше", — подчеркнули специалисты Американской кардиологической ассоциации.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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