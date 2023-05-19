Дерматовенеролог Потекаев рассказал, как защититься от рака кожи

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Меланома представляет из себя злокачественную опухоль, которая развивается из пигментных клеток. Летом риск возникновения заболевания возрастает. Главный внештатный специалист Минздрава России по дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев подчеркнул, что важно выявить меланому на ранних стадиях, так как она очень быстро даёт метастазы: поражённые клетки распространяются по всему организму и создают новые очаги.

Фото: Fotodom.ru

"Это плоское пятно, которое нельзя почувствовать на ощупь — можно только увидеть. Оно очень тёмное, неоднородного цвета, с нечёткими краями — похоже на кляксу. Размер — от одного до пяти миллиметров", — указал Потекаев.

Дерматоскоп прикладывают оптической частью к коже, чтобы рассмотреть поверхность новообразования, увеличенную в 20 раз. Один из признаков опухоли — так называемая бело-голубая вуаль, лёгкая "дымка", которую можно увидеть только при помощи прибора.

Потекаев отметил, что рак кожи зависит от генетических факторов, этнических особенностей, а также от предпочтений человека. Чаще всего меланома поражает любителей позагорать на солнце или в солярии.

"Когда солнце активно и вы собираетесь на долгую прогулку, нужно нанести защитные средства на кожу за 20 минут до выхода на улицу — крем должен впитаться", — объяснил эксперт в беседе с РИА Новости.

Если человек весь день находится на солнце, то защитный крем следует наносить каждые три часа.

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