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Дерматовенеролог Потекаев рассказал, как защититься от рака кожи

1:38
Здоровье

Меланома представляет из себя злокачественную опухоль, которая развивается из пигментных клеток. Летом риск возникновения заболевания возрастает. Главный внештатный специалист Минздрава России по дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев подчеркнул, что важно выявить меланому на ранних стадиях, так как она очень быстро даёт метастазы: поражённые клетки распространяются по всему организму и создают новые очаги. 

Дерматовенеролог Потекаев рассказал, как защититься от рака кожи
Фото: Fotodom.ru

"Это плоское пятно, которое нельзя почувствовать на ощупь — можно только увидеть. Оно очень тёмное, неоднородного цвета, с нечёткими краями — похоже на кляксу. Размер — от одного до пяти миллиметров", — указал Потекаев.

Дерматоскоп прикладывают оптической частью к коже, чтобы рассмотреть поверхность новообразования, увеличенную в 20 раз. Один из признаков опухоли — так называемая бело-голубая вуаль, лёгкая "дымка", которую можно увидеть только при помощи прибора.

Потекаев отметил, что рак кожи зависит от генетических факторов, этнических особенностей, а также от предпочтений человека. Чаще всего меланома поражает любителей позагорать на солнце или в солярии.  

"Когда солнце активно и вы собираетесь на долгую прогулку, нужно нанести защитные средства на кожу за 20 минут до выхода на улицу — крем должен впитаться", — объяснил эксперт в беседе с РИА Новости. 

Если человек весь день находится на солнце, то защитный крем следует наносить каждые три часа.  

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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