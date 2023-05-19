Меланома представляет из себя злокачественную опухоль, которая развивается из пигментных клеток. Летом риск возникновения заболевания возрастает. Главный внештатный специалист Минздрава России по дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев подчеркнул, что важно выявить меланому на ранних стадиях, так как она очень быстро даёт метастазы: поражённые клетки распространяются по всему организму и создают новые очаги.
"Это плоское пятно, которое нельзя почувствовать на ощупь — можно только увидеть. Оно очень тёмное, неоднородного цвета, с нечёткими краями — похоже на кляксу. Размер — от одного до пяти миллиметров", — указал Потекаев.
Дерматоскоп прикладывают оптической частью к коже, чтобы рассмотреть поверхность новообразования, увеличенную в 20 раз. Один из признаков опухоли — так называемая бело-голубая вуаль, лёгкая "дымка", которую можно увидеть только при помощи прибора.
Потекаев отметил, что рак кожи зависит от генетических факторов, этнических особенностей, а также от предпочтений человека. Чаще всего меланома поражает любителей позагорать на солнце или в солярии.
"Когда солнце активно и вы собираетесь на долгую прогулку, нужно нанести защитные средства на кожу за 20 минут до выхода на улицу — крем должен впитаться", — объяснил эксперт в беседе с РИА Новости.
Если человек весь день находится на солнце, то защитный крем следует наносить каждые три часа.
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