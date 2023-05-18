Отоларинголог Зайцев предупредил о развитии онкологии из-за смога от горящих лесов

Смог от горящих лесов может стать причиной развития онкологического заболевания у человека. Об этом заявил отоларинголог Владимир Зайцев. Он отметил, что злокачественные опухоли начинают образовываться из-за триггеров, которые запускают процесс болезни.

Фото: ru.wikipedia.org/wiki/Лесной_пожар

"Если люди длительно находятся в смоге, то голосовые складки могут это подхватить и начать перерождаться, поскольку мерцательным эпителием покрыта слизистая носа, трахеобронхиальное дерево, гортаноглотка", — объяснил Зайцев в беседе с URA.RU.

Эластичные голосовые склади очень уязвимы к смогу, поэтому людям необходимо защищать их при помощи масок, пропитанных водой.

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