Смог от горящих лесов может стать причиной развития онкологического заболевания у человека. Об этом заявил отоларинголог Владимир Зайцев. Он отметил, что злокачественные опухоли начинают образовываться из-за триггеров, которые запускают процесс болезни.
"Если люди длительно находятся в смоге, то голосовые складки могут это подхватить и начать перерождаться, поскольку мерцательным эпителием покрыта слизистая носа, трахеобронхиальное дерево, гортаноглотка", — объяснил Зайцев в беседе с URA.RU.
Эластичные голосовые склади очень уязвимы к смогу, поэтому людям необходимо защищать их при помощи масок, пропитанных водой.
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