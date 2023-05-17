Гепатолог Вялов назвал симптом, сигнализирующий о большой проблеме с кишечником

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В животе часто может быть дискомфорт. Человек быстро привыкает к этому и не обращает внимание на тяжесть, урчание или покалывание. Об этом заявил гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Фото: /Shutterstock/

"Такие безобидные, на первый взгляд, симптомы могут быть признаками колита", — указал он в своём Telegram-канале.

Однако если это состояние игнорировать на протяжении трёх месяцев, то колит плавно перетекает в хронический и провоцирует массу опасных последствий.

"Нарушается кровообращение стенок кишечника, образуются полипы. Дальше аденомы, дисплазия и…рак", — предупредил Вялов.

Гепатолог отметил, что у любой проблемы с кишечником есть причина. В случае с колитом это может быть инфекция, приём лекарств, нарушение микрофлоры или моторики кишечника. Кроме того, длительные нарушения стула приводят к воспалению. Если на протяжении трёх месяцев человек жалуется на это, то с большой вероятностью воспалительный процесс уже начался.

"Нужно как можно скорее начать обследование. Поможет анализ кала и колоноскопия. Не игнорируйте свой кишечник. Возможно, он кричит вам о проблеме. Вылечить его можно. Главное — не опоздать", — заключил Вялов.

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