Роскачество назвало лучшие бренды мороженого

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие любят мороженое, но сегодня в магазинах можно натолкнуться на подделки под видом пломбира или эскимо. Как выбрать вкусное и качественное мороженое? Роскачество рекомендует следовать советам эксперта Андрея Даниленко.

Фото: ya.ru

"В качественном мороженом должно быть более 40% молока, остальная часть — немолочная. В классическом мороженом (молочном, сливочном, пломбире) использование растительных жиров запрещено. В молочном мороженом содержание молочного жира не должно превышать 7,5%, в сливочном — от 8% до 11,5%, а в пломбире — от 12% до 20% молочного жира. Разрешены следующие натуральные стабилизаторы и загустители: рожковая мука (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и некоторые другие", — пишет эксперт в своем Телеграм-канале.

Кроме того, если вы ощущаете "песок" во рту, это может свидетельствовать о разморозке и повторной заморозке продукта. Это может привести к нарушению функции кишечника, поэтому будьте внимательны.

В 2022 году пломбир 16 брендов получил 5 баллов по показателям органолептики от экспертов Роскачества. Среди них:

"ГОСТОВский",

"Гроспирон",

"Дело в сливках",

"Ирбитское",

"Коровка из Кореновки",

"Маруся",

"Русский холод",

"Простоквашино",

"Просто Азбука",

"Свитлогорье",

"Село Зелёное",

"Чистая линия",

"Филёвский стаканчик",

"48 копеек",

Movenpick,

Metro Chef.

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