Онколог Карасёв проинформировал о "первых звоночках" особо опасного вида рака

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онколога и хирург Иван Карасёв назвал наиболее агрессивную форму рака и сообщил о первых симптомах, на которые стоит обратить внимание гражданам. Он отметил, что выживаемость при данной форме онкологии составляет всего пять процентов.

Фото: https://staticsnews.medsblalabs.com/

Карасёв рассказал, что злокачественная опухоль поджелудочной железы является самой опасной для человека. Дело в том, что она отвечает сразу на два важных направления: пищеварение и выработку гормонов.

Специалист подчеркнул, что такие заболевания, как диабет и панкреатит могут в первую очередь спровоцировать злокачественное образование в поджелудочной железе. А "первым звоночком" для обращения к специалистам является систематическая боль, отметил Карасёв.

"Если поджелудочная не вырабатывает ферменты, то пища просто "зашла и вышла", организм не получил из неё никаких полезных элементов для поддержания жизни", — написал онколог в своём Telegram-канале.

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