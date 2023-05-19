Онколога и хирург Иван Карасёв назвал наиболее агрессивную форму рака и сообщил о первых симптомах, на которые стоит обратить внимание гражданам. Он отметил, что выживаемость при данной форме онкологии составляет всего пять процентов.
Карасёв рассказал, что злокачественная опухоль поджелудочной железы является самой опасной для человека. Дело в том, что она отвечает сразу на два важных направления: пищеварение и выработку гормонов.
Специалист подчеркнул, что такие заболевания, как диабет и панкреатит могут в первую очередь спровоцировать злокачественное образование в поджелудочной железе. А "первым звоночком" для обращения к специалистам является систематическая боль, отметил Карасёв.
"Если поджелудочная не вырабатывает ферменты, то пища просто "зашла и вышла", организм не получил из неё никаких полезных элементов для поддержания жизни", — написал онколог в своём Telegram-канале.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
США ничего не имеют против поставок Украине истребителей F-16 другими странами.