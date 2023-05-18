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Врач Воробьёв назвал продукты, которые нужно убрать из рациона, чтобы не заболеть раком

1:00
Здоровье

Продукты с высокой степенью обработки провоцируют развитие рака. Об этом предупредил врач-онколог Андрей Воробьёв.

Врач Воробьёв назвал продукты, которые нужно убрать из рациона, чтобы не заболеть раком
Фото: pixabay.com

Россияне нередко покупают в магазинах уже готовые блюда, чтобы не тратить время на приготовление пищи. Однако продукты чаще всего становятся опасными для здоровья после промышленной обработки.

"Торты или солёные закуски, хлеб промышленного производства или сухие завтраки, готовые блюда или морсы — всё это часто оказывается на наших тарелках", — сказал Воробьёв в интервью изданию "МедикФорум".

Специалист посоветовал исключить вышеперечисленные продукты из своего меню во избежание развития онкологических заболеваний.

Ранее онколог Евгений Черёмушкин сообщил, что в некоторых случаях злокачественные опухоли формируются всего за несколько месяцев. В качестве примера он привёл острый лейкоз, когда "счёт идёт буквально на недели".

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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