Врач Воробьёв назвал продукты, которые нужно убрать из рациона, чтобы не заболеть раком

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Продукты с высокой степенью обработки провоцируют развитие рака. Об этом предупредил врач-онколог Андрей Воробьёв.

Фото: pixabay.com

Россияне нередко покупают в магазинах уже готовые блюда, чтобы не тратить время на приготовление пищи. Однако продукты чаще всего становятся опасными для здоровья после промышленной обработки.

"Торты или солёные закуски, хлеб промышленного производства или сухие завтраки, готовые блюда или морсы — всё это часто оказывается на наших тарелках", — сказал Воробьёв в интервью изданию "МедикФорум".

Специалист посоветовал исключить вышеперечисленные продукты из своего меню во избежание развития онкологических заболеваний.

Ранее онколог Евгений Черёмушкин сообщил, что в некоторых случаях злокачественные опухоли формируются всего за несколько месяцев. В качестве примера он привёл острый лейкоз, когда "счёт идёт буквально на недели".

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