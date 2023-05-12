Онколог Черёмушкин предупредил о виде рака, который может развиться очень быстро

Злокачественные новообразования могут развиваться годами, но иногда для этого хватает нескольких месяцев, сообщает онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черёмушкин.

Фото: Fotodom.ru

"Клетки кроветворной системы разносятся очень быстро, и опухоли из этих тканей быстроразвивающиеся. Например, при остром лейкозе счёт идёт буквально на недели", — указал специалист в беседе с "ФедералПресс".

Черёмушкин отметил, что есть ситуации, когда стволовые клетки имеют достаточно высокий возраст. В связи с этим они не могут активно делиться. В таких случаях опухоли развиваются медленно и не приводят к метастазам.

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Метастазирование раковых опухолей - как это происходит