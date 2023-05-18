Роспотребнадзор проинформировал о химии и бактериях в питьевой воде

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты Роспотребнадзора отобрали более тысячи проб питьевой воды в Волгограде и выяснили, что половина из них не соответствует санитарно-химическим показателям.

Фото: REX/ Shutterstock

Кроме того, часть водных проб не прошли и микробиологическую проверку.

"На паразитологические показатели специалисты отобрали 159 проб, к счастью, здесь отклонений не выявили. В общей сложности лишь порядка 500 проб воды санврачи признали негодными", — передают novostivolgograda.ru.

В воде обнаружили высокое содержание химических веществ и вредные для организма человека бактерии.

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