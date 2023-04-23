Жителям Нижнего Тагила пообещали чистую воду

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители Нижнего Тагила ждут чистую воду. Новая станция водоподготовки "Южная" в Нижнем Тагиле, включена в заявку на участие в федеральном проекте "Чистая вода" и позволит заменить устаревший гидроузел, построенный в 70-х годах, и обеспечить население качественной питьевой водой.

На заседании правительства, проведенном губернатором Евгением Куйвашевым, было принято положительное решение о распределении субсидий в 2023–2024 годах.

"Согласно постановлению, в 2023–2024 годах на работы будет направлено 887 миллионов рублей из федерального бюджета, 66 миллионов из регионального и 106,9 миллиона из местного", — пишет tagilcity.ru.

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