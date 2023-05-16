Врач Кутушов назвал продукты, которые нельзя есть с гречкой из-за их свойства сгущать кровь

Врач-токсиколог Михаил Кутушов перечислил продукты питания, которые нельзя сочетать с гречкой из-за их свойства сильно сгущать кровь.

Фото: pixabay.com

По его словам, гречка как самостоятельное блюдо уже повышает вязкость крови. Как пояснил специалист в своём Telegram-канале, её употребление может привести к опасным последствиям для здоровья при сочетании с жирным мясом, копчёностями, консервами и спиртными напитками.

Он добавил, что в худшем случае пациент столкнётся с дополнительной нагрузкой на сердце, стенокардией, инфарктом и возникновением тромбов.

Кроме того, Кутушов порекомендовал россиянам убрать из рациона сахара, из-за которых повышается уровень глюкозы в крови и усиливается выработка липидных соединений.

Ранее врач-диетолог Лиза Афинская сообщила, что после курса антибиотиков необходимо включить в своё меню гречку, рис и различные каши для восстановления кишечника.

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