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"Известия": врачи опровергли для россиян три ложных мифа о полезных привычках человека

1:11
Здоровье

Здоровый образ жизни является привлекательной целью для каждого человека, потому вокруг него сформировано большое количество мифов, рассказали медики.

"Известия": врачи опровергли для россиян три ложных мифа о полезных привычках человека
Фото: Pravda.Ru

Физическая активность, несомненно, приносит пользу для здоровья, но никакого научного подтверждения необходимости ежедневно совершать 10 тысяч шагов не существует. Для поддержания организма в тонусе достаточно получасовой прогулки на свежем воздухе ежедневно. Причём ходьбу можно заменить ездой на велосипеде или плаванием.

Польза от свежевыжатых соков или смузи на завтрак также вызывает сомнение.

"В них очень много органических кислот, которые могут раздражать слизистую, поэтому не стоит пить смузи и фреши на голодный желудок", — пояснила медицинский советник Евразийской ассоциации терапевтов Фаина Лобжанидзе в интервью изданию "Известия".

Совет ежедневно выпивать большое количество воды тоже не имеет смысла, пояснили медики. Руководствоваться нужно потребностями организма, но ориентироваться на простую формулу: 30 мл воды на килограмм массы тела.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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