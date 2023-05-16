"Известия": врачи опровергли для россиян три ложных мифа о полезных привычках человека

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Здоровый образ жизни является привлекательной целью для каждого человека, потому вокруг него сформировано большое количество мифов, рассказали медики.

Фото: Pravda.Ru

Физическая активность, несомненно, приносит пользу для здоровья, но никакого научного подтверждения необходимости ежедневно совершать 10 тысяч шагов не существует. Для поддержания организма в тонусе достаточно получасовой прогулки на свежем воздухе ежедневно. Причём ходьбу можно заменить ездой на велосипеде или плаванием.

Польза от свежевыжатых соков или смузи на завтрак также вызывает сомнение.

"В них очень много органических кислот, которые могут раздражать слизистую, поэтому не стоит пить смузи и фреши на голодный желудок", — пояснила медицинский советник Евразийской ассоциации терапевтов Фаина Лобжанидзе в интервью изданию "Известия".

Совет ежедневно выпивать большое количество воды тоже не имеет смысла, пояснили медики. Руководствоваться нужно потребностями организма, но ориентироваться на простую формулу: 30 мл воды на килограмм массы тела.

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