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Medikforum: врач-диетолог Пономарёва назвала три удивительных продукта для улучшения здоровья

1:08
Здоровье

В природе не существует "плохой" пищи или запрещённых продуктов, каждая еда может приносить свою пользу организму, рассказала врач-диетолог Василиса Пономарёва.

Medikforum: врач-диетолог Пономарёва назвала три удивительных продукта для улучшения здоровья
Фото: архив

Говоря о своём рационе, специалист назвала несколько "удивительных" вещей, которые употребляет регулярно и рекомендует всем для улучшения здоровья.

Эксперт пояснила, что не выкидывает сердцевину у яблока или груши, а съедает, так как в содержащихся там веществах нуждаются некоторые микроорганизмы. Также свой кишечный биом она улучшает клетчаткой, для чего не чистит морковь, киви и даже картофель, употребляя их с кожурой.

В качестве третьего совета Пономарёва призвала употреблять любые ферментированные продукты. Это могут быть маринованные овощи, чайный гриб, йогурт или кефир.

"Они содержат живые бактерии, известные как пробиотики, которые играют решающую роль в здоровье кишечника и, следовательно, в общем состоянии здоровья", — резюмировала диетолог в интервью порталу Medikforum.

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Диета: как похудеть без вреда
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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