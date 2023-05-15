Medikforum: врач-диетолог Пономарёва назвала три удивительных продукта для улучшения здоровья

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В природе не существует "плохой" пищи или запрещённых продуктов, каждая еда может приносить свою пользу организму, рассказала врач-диетолог Василиса Пономарёва.

Фото: архив

Говоря о своём рационе, специалист назвала несколько "удивительных" вещей, которые употребляет регулярно и рекомендует всем для улучшения здоровья.

Эксперт пояснила, что не выкидывает сердцевину у яблока или груши, а съедает, так как в содержащихся там веществах нуждаются некоторые микроорганизмы. Также свой кишечный биом она улучшает клетчаткой, для чего не чистит морковь, киви и даже картофель, употребляя их с кожурой.

В качестве третьего совета Пономарёва призвала употреблять любые ферментированные продукты. Это могут быть маринованные овощи, чайный гриб, йогурт или кефир.

"Они содержат живые бактерии, известные как пробиотики, которые играют решающую роль в здоровье кишечника и, следовательно, в общем состоянии здоровья", — резюмировала диетолог в интервью порталу Medikforum.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Диета: как похудеть без вреда