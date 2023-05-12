Врач Ромасов предупредил о последствиях проживания около автомобильных дорог

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Иван Ромасов рассказал о вреде проживания рядом с автомобильной дорогой.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

"Выхлоп машин содержит большое количество углекислого газа. Он может приводить к развитию гиперкапнии и, как следствие, к нарушению работы дыхательной системы", — предупредил специалист.

Вместе с этим он отметил, что во многих топливных присадок содержится свинец, который является токсичным для дыхательной и нервной системы. Ароматические углеводороды — это мощнейшие онкогены и мутагены, сказал эксперт.

Также он сообщил об опасности дорожной пыли. Её маленький размер позволяет частичкам проникать в небольшие отделы дыхательной системы, пояснил врач. По его словам, в этом случае появляется угроза возникновения хронического бронхита, обструктивной болезни лёгких, бронхиальной астмы.

Как сообщает Газета.Ru, собеседник издания заявил, что больше всего жизнь рядом с дорогами вредит детям, старикам и людям с хроническими заболеваниями.

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