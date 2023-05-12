Почему на подержанный автомобиль лучше поставить легкосплавные колеса

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Что отличает новый блестящий автомобиль, только что сошедший с дилерской площадки, от более старого или ранее отремонтированного автомобиля? Ответ может показаться очевидным, но он выходит за рамки элегантного дизайна и современных функций. Ключевыми факторами являются состояние кузова и его покрытие.

Фото: novavenezia. com/skoda-kodiaq-sportline-felgen-k.html

Новый автомобиль может похвастаться свежей краской и надежным защитным слоем для предотвращения ржавчины и повреждений. С другой стороны, старый автомобиль может иметь

сколы краски,

трещины

и ослабленное цинковое покрытие,

что делает его уязвимым для коррозии.

К сожалению, законы электрохимии не очень добры к старым автомобилям, особенно к тем, которые побывали в авариях. Когда два разных металла погружаются в электролит, например, природную воду, происходит гальваническая коррозия.

Этот процесс включает окисление одного металла, в случае пары железо-цинк окисляется именно цинк, сохраняя железный кузов автомобиля. Однако в случае восстановленного после аварии автомобиля могут возникнуть сомнения в эффективности гальванизации и долговечности антикоррозийной защиты лакокрасочного покрытия.

Чем старше и более поврежден автомобиль, тем больше он подвержен коррозии. Но надежда есть. Удивительно, но электрохимия может предложить решение в виде легкосплавных дисков.

Эти диски, изготовленные из алюминиевых или магниевых сплавов, обладают мощными "восстановительными" способностями, которые могут помочь предотвратить ржавчину. Когда железный автомобиль вступает в контакт с легкосплавными дисками во влажной среде, сталь остается свободной от окисления, по крайней мере, в районе колеса.

Такая защита "сплава" может быть эффективной в течение большей части года, особенно в таких климатических условиях, как наш, где влажность на дороге — это в основном летняя проблема.

При обсуждении автомобильной электрохимии стоит отметить еще один момент: когда приходит время переходить на сезонные шины, некоторые шиномонтажные центры предлагают смазать посадочные места колес медной смазкой. Утверждается, что это облегчит последующее снятие колеса.

Проблема в том, что медь, ключевой ингредиент этих продуктов, является для железа тем же, чем железо является для алюминия и цинка с точки зрения электрохимического ряда металлов. В паре медь-сталь именно железо окисляется, что делает эту "услугу" ненужной и даже вредной.

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Какие диски лучше стальные или легкосплавные ?