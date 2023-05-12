Терапевт Романенко перечислила гражданам РФ способы восполнения дефицита витамина D

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Более 85 процентов жителей России страдают от недостатка витамина D. Эта проблема особенно актуальна после зимнего периода, когда люди проводят недостаточно времени на солнце. Главный врач клиники "Твой доктор" терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко в беседе с Pravda.Ru рассказала, как восполнить дефицит этого элемента.

Фото: pixabay.com

Она отметила, что витамином D, прежде всего, богаты морепродукты. Но только из пищи мы не можем получить его в достаточном количестве. Также витамин образуется в коже под воздействием солнечных лучей. Для получения нормы человек должен находиться на открытом воздухе как минимум в течение двух часов, однако это не все могут себе позволить. Поэтому важно принимать витамин D в виде специальных препаратов.

"Профилактическая доза составляет 400-500 микрограмм — это для детей, для взрослых это 1000 микрограмм. В любом случае, всегда нужно проверить концентрацию витамина D, потому что большинство жителей нашей страны находится в дефиците. Когда выявляют дефицит или недостаток витамина D, что называется гиповитаминозом, назначаем лечебные дозы витамина D", — объяснила Романенко.

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