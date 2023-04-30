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MF: врач Захарова назвала гражданам РФ симптомы дефицита витамина B12

1:05
Здоровье

Организм человека не может самостоятельно производить витамин B12. Он должен быть получен из пищи.

MF: врач Захарова назвала гражданам РФ симптомы дефицита витамина B12

Витамин участвует в образовании ДНК и играет важную роль в производстве эритроцитов. Высокий дефицит элемента может наблюдаться у пожилых людей, а также тех, кто находится на вегетарианской диете.

Симптомы нехватки B12 проявляются медленно, обычно в течение нескольких лет. А у некоторых вообще нет никаких признаков его недостатка, говорит семейный врач Татьяна Захарова в беседе с "МедикФорумом". Однако есть симптомы дефицита В12 на ранних стадиях. Среди них слабость и усталость, потеря аппетита и веса, тошнота, рвота и диарея, боль во рту и языке, жёлтая кожа, депрессия и раздражительность.

Врач назвала источниками витамина говяжью, свиную и куриную печень, мясо и молоко жвачных животных, рыбу, а также ферментированные молочные продукты, такие как сыр и йогурт.

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В каких продуктах содержится витамин В12?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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