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PrimaMedia опубликовала снимок жуткого состояния лёгких во время эндофитной формы рака

1:09
Здоровье

Начальник Приморского краевого патологоанатомического бюро, кандидат медицинских наук Евгений Коцюрбий показал во время экскурсии по Музею патанатомии самое жуткое состояние лёгких — эндофитную форму рака. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

PrimaMedia опубликовала снимок жуткого состояния лёгких во время эндофитной формы рака
Фото: primamedia.ru

Злокачественное новообразование очень трудно распознать и вылечить, отметил патологоанатом. Главной причиной заболевания является вредная привычка. Обычно от курения страдают мелкие бронхи, а раскалённый никотин поражает эпителий, объяснил Коцюрбий. Плоский эпителий рано или поздно трансформируется в злокачественную опухоль.

"У здорового человека он (эпителий. — Прим. ред.) ворсинчатый — всё, что вдохнул, выходит с кашлем. У курильщика — плоский, как кожа", — отметил он.

Самый тяжёлый вариант рака лёгкого — эндофитный: новообразование начинает расти вдоль бронха, указал патологоанатом.

"У курильщиков протокол лечения рака лёгкого совершенно другой, подобрать лечение всегда сложнее", — объяснил специалист.

 

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Беседа с онкологом. Рак лёгкого.
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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