Александр Мясников рассказал о простом и эффективном средстве от похмелья картофеле

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1", доктор и телеведущий Александр Мясников предложил простое, но эффективное блюдо, которое помогает справиться с похмельем. Им оказалась обычная горячая вареная картошка.

Фото: архив

Александр Мясников поделился историей из своей студенческой жизни, когда один из его знакомых академиков научил его закусывать этим блюдом. Он пояснил, что добавление ложки растительного масла к картофелю поможет смягчить негативные последствия употребления алкоголя.

Глеб Астафьев, приглашенный гость в программе и шеф-повар, прокомментировал слова телеведущего, отметив, что горячая закуска действительно будет эффективна во взаимодействии с алкоголем внутри организма, так как картошка содержит крахмал, который активно абсорбирует алкоголь.

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