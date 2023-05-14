В программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1", доктор и телеведущий Александр Мясников предложил простое, но эффективное блюдо, которое помогает справиться с похмельем. Им оказалась обычная горячая вареная картошка.
Александр Мясников поделился историей из своей студенческой жизни, когда один из его знакомых академиков научил его закусывать этим блюдом. Он пояснил, что добавление ложки растительного масла к картофелю поможет смягчить негативные последствия употребления алкоголя.
Глеб Астафьев, приглашенный гость в программе и шеф-повар, прокомментировал слова телеведущего, отметив, что горячая закуска действительно будет эффективна во взаимодействии с алкоголем внутри организма, так как картошка содержит крахмал, который активно абсорбирует алкоголь.
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