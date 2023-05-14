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Александр Мясников рассказал о простом и эффективном средстве от похмелья картофеле

0:52
Здоровье

В программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1", доктор и телеведущий Александр Мясников предложил простое, но эффективное блюдо, которое помогает справиться с похмельем. Им оказалась обычная горячая вареная картошка.

Александр Мясников рассказал о простом и эффективном средстве от похмелья картофеле
Фото: архив

Александр Мясников поделился историей из своей студенческой жизни, когда один из его знакомых академиков научил его закусывать этим блюдом. Он пояснил, что добавление ложки растительного масла к картофелю поможет смягчить негативные последствия употребления алкоголя.

Глеб Астафьев, приглашенный гость в программе и шеф-повар, прокомментировал слова телеведущего, отметив, что горячая закуска действительно будет эффективна во взаимодействии с алкоголем внутри организма, так как картошка содержит крахмал, который активно абсорбирует алкоголь.

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Стоит ли есть картофель? / Польза и вред картофеля / Чем заменить картофель?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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