Врач Голубкова рассказала, как правильно сбивать высокую температуру

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Повышение температуры тела является распространенным симптомом, с которым каждый человек сталкивался хотя бы раз в жизни. Однако возникают вопросы о том, как правильно сбивать высокую температуру и какими способами это можно сделать.

Фото: Fotodom.ru/DP

Врач-терапевт клинико-диагностического центра "Мединцентр" Ирина Голубкова поделилась с сайтом aif.ru рекомендациями о том, что делать, когда цифры на градуснике зашкаливают.

Повышение температуры тела, обычно, является признаком заболевания или инфекции. Если температура достигает отметки 38 градусов и выше, требуется обратиться за медицинской помощью. Однако если жар слабый и нет других сопутствующих симптомов, можно попробовать снизить температуру в домашних условиях.

Врач советует употреблять большое количество жидкости, принимать безрецептурные лекарственные препараты, прикладывать влажное полотенце к лбу, избегать физической нагрузки, хорошо отдыхать и обеспечивать свежий и прохладный воздух в помещении. Однако перед принятием любых лекарственных препаратов необходимо проконсультироваться с врачом.

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