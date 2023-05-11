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Врач Голубкова рассказала, как правильно сбивать высокую температуру

1:13
Здоровье

Повышение температуры тела является распространенным симптомом, с которым каждый человек сталкивался хотя бы раз в жизни. Однако возникают вопросы о том, как правильно сбивать высокую температуру и какими способами это можно сделать.

Врач Голубкова рассказала, как правильно сбивать высокую температуру
Фото: Fotodom.ru/DP

Врач-терапевт клинико-диагностического центра "Мединцентр" Ирина Голубкова поделилась с сайтом aif.ru рекомендациями о том, что делать, когда цифры на градуснике зашкаливают.

Повышение температуры тела, обычно, является признаком заболевания или инфекции. Если температура достигает отметки 38 градусов и выше, требуется обратиться за медицинской помощью. Однако если жар слабый и нет других сопутствующих симптомов, можно попробовать снизить температуру в домашних условиях.

Врач советует употреблять большое количество жидкости, принимать безрецептурные лекарственные препараты, прикладывать влажное полотенце к лбу, избегать физической нагрузки, хорошо отдыхать и обеспечивать свежий и прохладный воздух в помещении. Однако перед принятием любых лекарственных препаратов необходимо проконсультироваться с врачом.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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