Терапевт Доржиев: температура тела в 37С является нормальной, а не повышенной

Температура тела считается одним из ключевых показателей самочувствия человека. Но какие именно цифры можно назвать здоровыми?

Принято считать, что нормальной для человека является температура тела только в 36,6С. А если она повышается на несколько градусов, то это уже повод для тревоги. Некоторые мнительные граждане даже начинают самостоятельно пить жаропонижающие таблетки или антибиотики. О том, какую температуру тела считать нормой, рассказал врач-терапевт поликлиники №2 Магадана Зандан Доржиев.

"Я бы использовал словосочетание не "нормальная температура", а "нормальный диапазон температуры", — объяснил Pravda.ru доктор Доржиев. — Вообще у человека в течение дня показатель температуры изменяется примерно от 35,5С до 37,2С, и все это в пределах нормы. Имеют значение возраст, комплекция, интенсивность физических нагрузок и температура окружающей среды, а также время суток. Так что и 37С является нормальной температурой тела, а не повышенной. Жаропонижающие могут стать актуальными после того, как градусник превысит отметку в 38,5С, а самостоятельный приём антибиотиков категорически недопустим. Они назначаются только по рецепту врача, который сам подберет лекарство (если это вообще требуется), дозировку и продолжительность терапии. Бесконтрольный приём антибиотиков ведет к появлению антибиотикорезистентных инфекций".

Эксперт советует обращать внимание не только на показания градусника, но и на собственное самочувствие. Какой-то человек может почувствовать себя некомфортно уже при 37,5С, а кто-то этого даже не заметит. При тщательном наблюдении за здоровьем температуру желательно измерять в одинаковых условиях и в одно и то же время дня.

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