Уролог Песегов назвал повышение температуры мошонки фактором бесплодия

Длительное повышение температуры в области мошонки относится к факторам риска мужского бесплодия. Оно также вызывается генетическими причинами.

По статистике, до 40% проблем с зачатием в семьях происходит из-за мужского бесплодия. И у этого явления существуют самые различные причины и факторы, включая и малоизвестные. Одним из таких можно назвать длительное повышение температуры тела в области мошонки, как рассказал врач-уролог Станислав Песегов. Он отметил, что это бывает, когда мужчина долго работает с ноутбуком, поставленным на колени, либо часто принимает горячие ванны, носит плотное нижнее бельё и тесные брюки, любит активировать подогрев автомобильного сидения.

"Другая возможная причина нарушения мужской фертильности — инфекции мочеполовой системы (уретрит, простатит, орхит и эпидидимит), — пояснил доктор Песегов "Известиям". — Инфекции снижают плотность и подвижность сперматозоидов, а также могут приводить к выработке антиспермальных антител. Кроме того, инфекции увеличивают риск неблагоприятного исхода беременности, в том числе влияя на её течение".

К прочим факторам, провоцирующим нарушения репродуктивных функций у мужчин, эксперт отнёс эндокринные расстройства и генетические причины. На их долю приходится 30% подобных случаев, включая полиморфизмы в гене муковисцидоза и мутации в других генах. Для точного выявления причин мужского бесплодия необходимо тщательное обследование.

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