Андролог Мирский связал мужское бесплодие с наследственностью

Основная причина мужского бесплодия кроется в наличии врождённой андрологической патологии — дефектном функционировании органов половой системы. Об этом в интервью argumenti.ru заявил профессор кафедры акушерства и гинекологии Северо-Западного медицинского университета им. И. И. Мечникова, хирург-андролог Владимир Мирский.

"Основная опасность формирования мужского бесплодия и бесплодных браков в России обусловлена наличием андрологической патологии", — сказал врач.

Он объяснил, что данная патология более чем в половине случаев проявляется в детском и подростковом возрасте. При этом она передаётся по наследству, как правило, от отца к сыну. Мирский призвал родителей серьёзнее относиться к здоровью своих детей, так как большинство заболеваний в этом возрасте могут вызвать бесплодие.

"Около 60% заболеваний детского и подросткового возраста могут представлять угрозу способности производить жизнеспособное потомство или напрямую приводить к бесплодию. В числе таких заболеваний есть и андрологические: варикоцеле, криптохизм, гипогонадизм", — отметил специалист.