Минздрав России: врачей в поликлиниках допустят к диагностике психических расстройств граждан РФ

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Минздрав готовит курсы переподготовки для российских врачей, которые позволят им заниматься диагностикой психических расстройств пациентов. Эти программы коснутся терапевтов, кардиологов, гастроэнтерологов, педиатров и врачей общей практики. Соответствующий проект документа размещён на сайте regulation.gov.ru.

Фото: kp.ru

Эта инициатива Минздрава основана на заявлении Владимира Путина о важности обеспечения доступности психиатрической помощи населению.

Предложено внедрить курсы продолжительностью пять месяцев. Врачам необходимо будет пройти три модуля обучения: "Основы общей психопатологии", "Диагностика психических расстройств" и "Диагностика психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ". Общее время обучения составит 72 часа.

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