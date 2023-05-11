Минздрав готовит курсы переподготовки для российских врачей, которые позволят им заниматься диагностикой психических расстройств пациентов. Эти программы коснутся терапевтов, кардиологов, гастроэнтерологов, педиатров и врачей общей практики. Соответствующий проект документа размещён на сайте regulation.gov.ru.
Эта инициатива Минздрава основана на заявлении Владимира Путина о важности обеспечения доступности психиатрической помощи населению.
Предложено внедрить курсы продолжительностью пять месяцев. Врачам необходимо будет пройти три модуля обучения: "Основы общей психопатологии", "Диагностика психических расстройств" и "Диагностика психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ". Общее время обучения составит 72 часа.
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