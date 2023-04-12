Психолог Дугенцова: цифровое "воскрешение" погибших людей приводит к психическим расстройствам

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Психолог Дарья Дугенцова прокомментировала возможности новых технологий, которые помогают "воскресить" близких людей и родственников. Она отметила, что виртуальные встречи с погибшими могут спровоцировать психологические проблемы.

Дугенцова сообщила: безусловно, в таких "воскрешениях" есть свои плюсы, когда нейросети могут показать, как будто в реальном времени, давно ушедших родственников. Тогда их родные смогут вспомнить приятные моменты.

Однако если потеря близкого произошла недавно, то психолог не рекомендует пользоваться подобными сервисами. Она сообщила, что люди, которые ещё не до конца пережили своё горе, могут неправильно воспринимать "воскресших аватаров".

"Психика человека может сработать так, что он будет говорить "он здесь, он не умер”. И таким образом застрять на какой-то из стадий и заработать себе посттравматическое стрессовое расстройство", — объяснила психолог Общественной Службе Новостей.

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