Онколог Копосов заявил, что генетика является фактором повышенного риска развития рака

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Генетика — это один из главных факторов, повышающих риск развития рака, заявил врач-онколог Павел Копосов.

Фото: Global Look Press

Как сообщает Газета.Ru, ссылаясь на эксперта, мутации, происходящие в организме человека, нередко провоцируют появление онкологических заболеваний. По словам врача, раковая опухоль возникает, когда пациент сталкивается со сбоем на генетическом уровне. Он также добавил, что определённые мутации передаются по наследству.

"Самые изученные из них — BRCA1 и BRCA2. Они способствуют развитию рака молочной железы, рака яичников, рака предстательной и поджелудочной желёз", — сказал специалист.

Копосов призвал россиян не отказываться от генетического тестирования, особенно если среди их родных есть люди с онкологическими заболеваниями. С помощью такого исследования можно понять, есть ли у человека опасные мутации, уточнил врач.

Эксперт отметил, что злокачественное новообразование можно вылечить в случае ранней диагностики.

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