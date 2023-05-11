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Онколог Копосов заявил, что генетика является фактором повышенного риска развития рака

1:09
Здоровье

Генетика — это один из главных факторов, повышающих риск развития рака, заявил врач-онколог Павел Копосов.

Онколог Копосов заявил, что генетика является фактором повышенного риска развития рака
Фото: Global Look Press

Как сообщает Газета.Ru, ссылаясь на эксперта, мутации, происходящие в организме человека, нередко провоцируют появление онкологических заболеваний. По словам врача, раковая опухоль возникает, когда пациент сталкивается со сбоем на генетическом уровне. Он также добавил, что определённые мутации передаются по наследству.

"Самые изученные из них — BRCA1 и BRCA2. Они способствуют развитию рака молочной железы, рака яичников, рака предстательной и поджелудочной желёз", — сказал специалист.

Копосов призвал россиян не отказываться от генетического тестирования, особенно если среди их родных есть люди с онкологическими заболеваниями. С помощью такого исследования можно понять, есть ли у человека опасные мутации, уточнил врач.

Эксперт отметил, что злокачественное новообразование можно вылечить в случае ранней диагностики.

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Как снизить риск рака? Прямые рекомендации онколога
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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