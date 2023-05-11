Эксперт объяснила, как по форме рук можно узнать характер человека

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Форма ладоней может объяснить инстинктивное поведение, а строение пальцев оказывает влияние на характер человека. Об этом рассказала эксперт по чтению рук Любовь Лашко.

Фото: Википедия

По ее словам, форма ладоней является важной характеристикой для анализа характера человека. Существует несколько основных форм ладоней, которые раскрывают суть и значение базисных установок личности.

Например, вертикальные ладони свидетельствуют о практичности человека, уверенности в себе и склонности к реализации планов. Горизонтальные ладони указывают на эмоциональность, творческий потенциал и способность к адаптации. Ладони с длинными пальцами свидетельствуют о склонности к аналитическому мышлению. При этом короткие пальцы указывают на практичность и энергичность, сообщает ФАН.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.