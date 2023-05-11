Форма ладоней может объяснить инстинктивное поведение, а строение пальцев оказывает влияние на характер человека. Об этом рассказала эксперт по чтению рук Любовь Лашко.
По ее словам, форма ладоней является важной характеристикой для анализа характера человека. Существует несколько основных форм ладоней, которые раскрывают суть и значение базисных установок личности.
Например, вертикальные ладони свидетельствуют о практичности человека, уверенности в себе и склонности к реализации планов. Горизонтальные ладони указывают на эмоциональность, творческий потенциал и способность к адаптации. Ладони с длинными пальцами свидетельствуют о склонности к аналитическому мышлению. При этом короткие пальцы указывают на практичность и энергичность, сообщает ФАН.
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