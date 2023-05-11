Эндокринолог Жито рассказал, как быстро похудеть после майских праздников без вреда для здоровья

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие на майские праздники уезжали на дачу или на природу, чтобы пожарить шашлык и отдохнуть от работы. Однако обилие съеденной за выходные калорийной пищи непременно отразится на фигуре и добавит несколько лишних килограммов. О том, как похудеть без вреда для здоровья, россиянам рассказал врач-эндокринолог Алексей Жито в беседе с "Доктором Питером".

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Специалист отметил, что легче будет вернуться к привычному режиму тем, кто отдыхал активно, правильно питался, не употреблял алкоголь и рано ложился спать. Ситуация осложнится, если праздники были наполнены килограммами салатов и спиртным.

Но расстраиваться не стоит, так как можно привести себя в форму быстро. Есть несколько простых, но эффективных правил, которые нужно соблюдать, добавил врач.

По его словам, нужно немного уменьшить порции, пить чистую воду в течение дня, употребляйть свежие овощи и зелень, убрать быстрые углеводы, последний раз есть за 5-6 часов до сна, отказаться от спиртного, выходить на прогулки, пораньше ложиться спать.

Ранее врачи перечислили шесть ежедневных привычек, из-за которых не удаётся похудеть.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Что нельзя есть утром? Диетолог назвала лучший завтрак для похудения