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Эндокринолог Жито рассказал, как быстро похудеть после майских праздников без вреда для здоровья

1:15
Здоровье

Многие на майские праздники уезжали на дачу или на природу, чтобы пожарить шашлык и отдохнуть от работы. Однако обилие съеденной за выходные калорийной пищи непременно отразится на фигуре и добавит несколько лишних килограммов. О том, как похудеть без вреда для здоровья, россиянам рассказал врач-эндокринолог Алексей Жито в беседе с "Доктором Питером".

Эндокринолог Жито рассказал, как быстро похудеть после майских праздников без вреда для здоровья
Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Специалист отметил, что легче будет вернуться к привычному режиму тем, кто отдыхал активно, правильно питался, не употреблял алкоголь и рано ложился спать. Ситуация осложнится, если праздники были наполнены килограммами салатов и спиртным.

Но расстраиваться не стоит, так как можно привести себя в форму быстро. Есть несколько простых, но эффективных правил, которые нужно соблюдать, добавил врач.

По его словам, нужно немного уменьшить порции, пить чистую воду в течение дня, употребляйть свежие овощи и зелень, убрать быстрые углеводы, последний раз есть за 5-6 часов до сна, отказаться от спиртного, выходить на прогулки, пораньше ложиться спать.

Ранее врачи перечислили шесть ежедневных привычек, из-за которых не удаётся похудеть.

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Что нельзя есть утром? Диетолог назвала лучший завтрак для похудения
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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