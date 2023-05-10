ETNT перечислил шесть ежедневных привычек, из-за которых не удаётся похудеть

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если человек ест не так много, но при этом продолжает набирать вес, возможно, стоит пересмотреть ежедневные привычки, которые на это влияют, и избавиться от них, пишет портал ETNT.

Фото: REX Features

Например, плохой идеей является привычка заказывать суши и роллы, которые не очень калорийны сами по себе, но зачастую в них добавляют майонез, копчёную курицу, жирный сыр и другие ингредиенты.

Классическая ошибка худеющих людей — есть слишком мало. Со временем метаболизм замедлится, и тело привыкнет сжигать меньше калорий, чтобы компенсировать дефицит.

Также мешают похудению привычки питаться одними салатами, пропускать приёмы пищи, есть "полезные" продукты без меры и спать менее семи часов в сутки.

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