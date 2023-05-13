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Белорусское СМИ рекомендует бутерброды с картофелем

1:14
Здоровье

Бутерброды могут быть приготовлены не только с использованием сыра, масла и колбасы, но также с добавлением картофеля.

Белорусское СМИ рекомендует бутерброды с картофелем
Фото: https://149366112.v2.pressablecdn.com/

Приготовление этих хрустящих гренок также быстро, и они непременно понравятся всем членам вашей семьи. Об этом сообщает информационное агентство "Белновости".

Для приготовления этой закуски вам потребуется батон, который следует нарезать на ломтики. Для восьми кусочков батона понадобится примерно три средних картофелины. Картофельные клубни следует очистить и натереть на терке среднего размера. Затем в эту массу добавляется яйцо, можно также добавить измельченный зубчик чеснока и любимые специи. Важно посолить начинку и тщательно перемешать все ингредиенты до получения однородной массы.

После этого картофельную массу наносят на ломтики батона и последовательно выкладывают на разогретую сковороду, предварительно смазанную растительным маслом,  картофельной стороной вниз.

Как только слой картофеля приобретет золотистый цвет, переворачивайте гренки и держите их на огне еще пару минут до образования золотистой корочки на хлебе. Приятного аппетита!

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Любите картошку? Правильно делаете!
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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