Специалисты выделили несколько основных привычек, из-за которых люди ежедневно незаметно разрушают свои почки. Об этом сообщает журнал "Доктор Питер".
Во-первых, это избыточное потребление обезболивающих препаратов. Многие люди, при первых признаках головной боли, сразу прибегают к пилюле. Однако превышение дозировки анальгетиков может спровоцировать почечную недостаточность. Те, кто страдает от хронических болей, должны принимать обезболивающие средства только по назначению врача, который определит правильную дозу.
Во-вторых, это чрезмерное потребление соли. Избыток натрия способствует развитию гипертонии, что, в свою очередь, повышает риск образования почечных камней. Если рацион содержит слишком много соли, почки не справляются со своей функцией, а жидкость задерживается в организме.
И третья привычка, негативно влияющая на здоровье этого важного парного органа, — недостаточное потребление питьевой воды. Если организм получает недостаточное количество воды, почки начинают задерживать ее. Это может привести к закупорке почечных канальцев миоглобином. Минимальная рекомендуемая норма жидкости составляет 30 мл на 1 кг нормальной массы тела в течение суток. Отношение воды к другим жидкостям в течение дня должно быть примерно 70 к 30.
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