Врачи предупредили о трех опасных для почек привычках

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты выделили несколько основных привычек, из-за которых люди ежедневно незаметно разрушают свои почки. Об этом сообщает журнал "Доктор Питер".

Во-первых, это избыточное потребление обезболивающих препаратов. Многие люди, при первых признаках головной боли, сразу прибегают к пилюле. Однако превышение дозировки анальгетиков может спровоцировать почечную недостаточность. Те, кто страдает от хронических болей, должны принимать обезболивающие средства только по назначению врача, который определит правильную дозу. Во-вторых, это чрезмерное потребление соли. Избыток натрия способствует развитию гипертонии, что, в свою очередь, повышает риск образования почечных камней. Если рацион содержит слишком много соли, почки не справляются со своей функцией, а жидкость задерживается в организме. И третья привычка, негативно влияющая на здоровье этого важного парного органа, — недостаточное потребление питьевой воды. Если организм получает недостаточное количество воды, почки начинают задерживать ее. Это может привести к закупорке почечных канальцев миоглобином. Минимальная рекомендуемая норма жидкости составляет 30 мл на 1 кг нормальной массы тела в течение суток. Отношение воды к другим жидкостям в течение дня должно быть примерно 70 к 30.