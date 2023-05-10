Продуктов, которые влияли бы на тревожное расстройство, нет. Но тревогу, которая уже имеется, некоторые из них могу усиливать. Об этом рассказала врач-кардиолог, кардиопсихолог Анна Кореневич. По словам специалиста, подобным действием обладают кофе и алкоголь.
Врач объяснила, что кофе ничего на самом деле не стимулирует, как принято думать. Он только на 30-40 минут блокирует тормозящий эффект парасимпатической нервной системы, тем самым активируя симпатическую. Сердце в итоге начинает биться чаще, а артериальное давление — расти.
У людей с повышенной тревожностью при этом возникают неприятные ощущения в области сердца, прилив жара и усиление тревоги. Хотя сам по себе кофе вызвать тревогу не может, добавила специалист.
Небольшие дозы алкоголя помогают некоторым расслабиться и снять тревогу, но часто причина злоупотребления спиртным как раз и заключается в постоянной тревоге, стрессе и напряжении, заметила доктор.
Речь идёт именно о небольших дозах, но если они со временем увеличиваются, то человек в какой-то момент получает обратный эффект — усиление тревоги. Так действуют продукты метаболизма в организме. И часто первый приступ панической атаки случается на следующий день после употребления большого количества алкоголя, заключила Кореневич в своём Telegram-канале.
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