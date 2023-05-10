Кардиолог Кореневич назвала два напитка, которые способны довести до панической атаки

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Продуктов, которые влияли бы на тревожное расстройство, нет. Но тревогу, которая уже имеется, некоторые из них могу усиливать. Об этом рассказала врач-кардиолог, кардиопсихолог Анна Кореневич. По словам специалиста, подобным действием обладают кофе и алкоголь.

Фото: pixabay.com

Врач объяснила, что кофе ничего на самом деле не стимулирует, как принято думать. Он только на 30-40 минут блокирует тормозящий эффект парасимпатической нервной системы, тем самым активируя симпатическую. Сердце в итоге начинает биться чаще, а артериальное давление — расти.

У людей с повышенной тревожностью при этом возникают неприятные ощущения в области сердца, прилив жара и усиление тревоги. Хотя сам по себе кофе вызвать тревогу не может, добавила специалист.

Небольшие дозы алкоголя помогают некоторым расслабиться и снять тревогу, но часто причина злоупотребления спиртным как раз и заключается в постоянной тревоге, стрессе и напряжении, заметила доктор.

Речь идёт именно о небольших дозах, но если они со временем увеличиваются, то человек в какой-то момент получает обратный эффект — усиление тревоги. Так действуют продукты метаболизма в организме. И часто первый приступ панической атаки случается на следующий день после употребления большого количества алкоголя, заключила Кореневич в своём Telegram-канале.

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