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Кардиолог Кореневич назвала два напитка, которые способны довести до панической атаки

1:31
Здоровье

Продуктов, которые влияли бы на тревожное расстройство, нет. Но тревогу, которая уже имеется, некоторые из них могу усиливать. Об этом рассказала врач-кардиолог, кардиопсихолог Анна Кореневич. По словам специалиста, подобным действием обладают кофе и алкоголь.

Кардиолог Кореневич назвала два напитка, которые способны довести до панической атаки
Фото: pixabay.com

Врач объяснила, что кофе ничего на самом деле не стимулирует, как принято думать. Он только на 30-40 минут блокирует тормозящий эффект парасимпатической нервной системы, тем самым активируя симпатическую. Сердце в итоге начинает биться чаще, а артериальное давление — расти.

У людей с повышенной тревожностью при этом возникают неприятные ощущения в области сердца, прилив жара и усиление тревоги. Хотя сам по себе кофе вызвать тревогу не может, добавила специалист.

Небольшие дозы алкоголя помогают некоторым расслабиться и снять тревогу, но часто причина злоупотребления спиртным как раз и заключается в постоянной тревоге, стрессе и напряжении, заметила доктор.

Речь идёт именно о небольших дозах, но если они со временем увеличиваются, то человек в какой-то момент получает обратный эффект — усиление тревоги. Так действуют продукты метаболизма в организме. И часто первый приступ панической атаки случается на следующий день после употребления большого количества алкоголя, заключила Кореневич в своём Telegram-канале.

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Как пить кофе с пользой для здоровья? Инструкция от врача
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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