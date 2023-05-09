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Эндокринолог Гуреева: избавиться от жира на животе помогут наращивание мышечной массы и ещё два метода

1:41
Здоровье

Часто люди не могут избавиться от лишних килограммов, несмотря на правильное питание и регулярный сон. Причиной этого является медленный метаболизм, который не позволяет тратить больше энергии. Эндокринолог Антонина Гуреева в беседе с MedikForum (MF) дала россиянам три совета о том, как ускорить обмен веществ для похудения.

Эндокринолог Гуреева: избавиться от жира на животе помогут наращивание мышечной массы и ещё два метода
Фото: all-dieta.ru

Наращивание мышечной массы

Мышцы в организме являются очень метаболически активной тканью, так как они расходуют энергию даже в состоянии покоя.

"Это свойство может принести вам большую пользу при похудении с медленным обменом веществ", — отмечает эксперт.

Нужно начинать силовые тренировки, когда уже пройдена половина пути к желаемому весу. В этот момент метаболизм ускоряется ещё больше благодаря наращиванию мышечной массы.

Поддержание дефицита калорий

Правило "Сжигай больше, чем потребляй" отлично подходит для коррекции фигуры, однако не стоит переусердствовать, поскольку голодание может замедлить обмен веществ.

"Для начала стоит сократить приём пищи примерно на 250 калорий в день", — советует Гуреева.

Включение в свой рацион полезных жиров и белков

Чтобы получить больше энергии, следует употреблять продукты, богатые полезными жирами и белками, такие как авокадо и орехи. Гуреева подчёркивает, что такая пища медленнее перевариваются, что требует значительно больше энергии. Это стимулирует обмен веществ. Повышенное потребление белка поможет нарастить мышечную массу, что ускорит метаболизм.

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Как убрать жир на животе? Почему откладывается жир?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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