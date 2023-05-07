Эндокринолог Гуреева: три продукта помогут уменьшить скачки сахара после приёма пищи

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог и диетолог Антонина Гуреева назвала продукты, которые помогут в контроле резкого увеличения уровня сахара в крови после еды. Об этом эксперт рассказала порталу MedikForum.

Фото: pixabay. com

Тофу и соевый белок

Соевый белок не содержит холестерина, но является источником полезных полиненасыщенных жиров и флавоноидов. Благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам они могут снизить риск возникновения диабета, улучшить уровень глюкозы в крови и повысить чувствительность к инсулину.

Различные бобовые культуры

Растворимая клетчатка в них помогает снизить пиковый уровень сахара в крови после приёма пищи из-за гелеобразующего эффекта в кишечнике.

Ягоды

Их польза в борьбе с сахарным диабетом второго типа давно доказана и документирована учёными. Добавление ягод в меню может значительно снизить негативный окислительный эффект менее полезной пищи, что, в конечном итоге, должно улучшить резистентность к инсулину.

Однако, как отмечает Гуреева, эти продукты имеют противопоказания и могут вызывать аллергические реакции, поэтому перед их употреблением необходимо проконсультироваться с врачом.

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