Онколог Астраханцев назвал овощи, которые могут вызвать рак

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев рассказал, какие овощи могут усиливать риск заболеть раком.

Фото: https://149366112.v2.pressablecdn.com/

По словам специалиста, продукты которые, были выращены с помощью азотных удобрений, вредны для человеческого организма и могут спровоцировать развитие рака.

Нитраты вместе с удобрениями попадают в плоды, особенно в морковь, картофель и другие корнеплоды. Внутри овощей часть из них становится нитритами, объяснил доктор в беседе с RT.

Врач также добавил, что развитию онкологии может способствовать употребление спиртных напитков и пищи, в которой присутствуют трансжиры. Это кондитерские изделия, полуфабрикаты и фастфуд.

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