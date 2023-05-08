Врач онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев рассказал, какие овощи могут усиливать риск заболеть раком.
По словам специалиста, продукты которые, были выращены с помощью азотных удобрений, вредны для человеческого организма и могут спровоцировать развитие рака.
Нитраты вместе с удобрениями попадают в плоды, особенно в морковь, картофель и другие корнеплоды. Внутри овощей часть из них становится нитритами, объяснил доктор в беседе с RT.
Врач также добавил, что развитию онкологии может способствовать употребление спиртных напитков и пищи, в которой присутствуют трансжиры. Это кондитерские изделия, полуфабрикаты и фастфуд.
Ранее эндокринолог назвала пять лучших для здоровья поджелудочной железы продуктов.
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