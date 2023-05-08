Эндокринолог Кадырлеева назвала пять лучших продуктов для здоровья поджелудочной железы

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог диетолог Мария Кадырлеева назвала пять лучших продуктов для здоровья поджелудочной железы в любом возрасте. Об этом она рассказала на своём YouTube-канале.

Фото: Anatoly Prososov/Russian Look

По словам специалиста, первым таким продуктом является овсянка. Доктор отметила, что овсяная каша благотворно влияет на работу поджелудочной железы также, как и другие углеводы и крупы.

Курица без кожицы — второй полезный продукт, считает врач. В отличие от курицы другие белковые продукты требуют слишком много ферментов для переваривания.

Самый парадоксальный продукт, который также имеет полезные свойства, это морковь, добавила диетолог. Морковь, сельдерей и другие овощи в обработанном виде стоит использовать в стадии ремиссии хронического панкреатита, пояснила Кадырлеева.

Четвёртая группа полезных продуктов — это кисломолочные продукты, в частности кефир и греческий йогурт без добавок, которые улучшают секрецию поджелудочной железы, отметила врач.

Эндокринолог также посоветовала употреблять при проблемах с поджелудочной слабоминерализованную воду с магнием, которая усиливает ещё и отток жёлчи. Однако применяется она больше как лекарственное средство, её приём требует обязательной консультации врача, заключила специалист.

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5 ПРОДУКТОВ для здоровой поджелудочной железы в любом возрасте