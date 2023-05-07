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Доктор Гинзбург призвал есть на 20 процентов меньше для продления жизни

1:46
Здоровье

Доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург рекомендует своим подписчикам на "Яндекс.Дзен" диету, которая может продлить жизнь. Он считает, что следует уменьшить количество употребляемой пищи на 20 процентов и меньше есть продукты с высоким гликемическим индексом.

Доктор Гинзбург призвал есть на 20 процентов меньше для продления жизни
Фото: dobrakondice.cz

Кроме того, врач советует отдавать предпочтение противовоспалительному питанию, которое может замедлить процесс старения.

"Старение — это "вялотекущее проявление воспаления, разобщающего клетки организма", — отмечает Гинзбург.

Те, кто стремится продлить свою жизнь, должны уменьшить потребление трансжиров и подсолнечного масла, чтобы снизить воспалительные свойства пищи и калорийность. Также следует есть меньше сахара, а также продукты, содержащие быстрые углеводы (картофель, рис, белый хлеб и другие).

Рекомендуется включать в рацион грубый хлеб, гречку и овсянку. Эти продукты обеспечивают большое количество пищевых волокон, дают ощущение сытости после еды и снижают суммарную суточную калорийность.

Диетолог также рекомендует уменьшить размер порций и выпить стакан воды перед едой, заменить мясные продукты на морскую рыбу и нежирную курицу. Врач отмечает, что необходимо включать овощи в каждый приём пищи. Не стоит забывать о фруктах, ягодах, орехах, зелени и восточных специях.

Доктор также подчёркивает необходимость физической активности, ходить как минимум 30 минут в день. Кроме того, он советует высыпаться, не нервничать, наслаждаться жизнью и любить близких.

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Как часто следует есть?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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