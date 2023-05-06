Диетолог Михаил Гинзбург призвал постоянно взвешиваться после похудения

2:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург опубликовал видео на "Яндекс.Дзен", в котором дал советы о том, как сохранить вес после похудения.

Фото: pixabay.com

Он отметил, что только пяти процентам людей, которые избавились от лишних килограммов, удаётся всегда оставаться в новой форме. Гинзбург указал, что вес человека зависит от многих факторов, включая склонность к полноте, генетику, питание, физическую активность и психологические реакции на стресс.

Для сохранения формы после похудения необходимо изменить образ жизни. Например, стать более активным и энергичным. Важно избегать старых привычек, поскольку они могут привести к возврату потерянных килограммов.

Секрет поддержания веса заключается в ежедневном взвешивании, поскольку утренние цифры на весах могут быть мотивирующим фактором на протяжении всего дня, подсознательно влияя на поведение человека.

"Для поддержания веса необходимо строго контролировать его. Первым делом после пробуждения утром необходимо взвеситься, поскольку если вы забудете это сделать, вероятнее всего, вы наберёте вес", — говорит эксперт.

Кроме того, необходимо поддерживать двигательную активность, такую как прогулки, танцы и ходьба. Диетолог советует находить какое-то развлечение в это время, например, слушать музыку или аудиокниги, любоваться природой. По мнению эксперта, запись на занятия активными танцами является лучшим вариантом.

Для поддержания здорового веса также необходимо обращать внимание на выбор продуктов. Гинзбург советует убрать из рациона пищу с высоким содержанием сахара и гликемическим индексом, такие как выпечка, рис и картофель. Вместо этого рекомендуется употреблять больше овощей и ограничивать потребление фруктов.

Гинзбург также советует заменить подсолнечное масло на оливковое, мясо — на рыбу, а морскую рыбу — на речную. Гречка и овсянка лучше, чем рис, а макароны следует оставлять немного недоваренными и больше использовать зелень и приправы вроде куркумы. Также рекомендуется употреблять ягоды и орехи.

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